Гроші на зарплати гірників уже на рахунках шахт — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про погашення заборгованості із виплати заробітної плати шахтарям.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Заборгованість із заробітної плати шахтарям погашено! Дякую Міністерству фінансів України за те, що почули та вирішили проблему”, - зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що вчора шахтарям Донбасу, Луганщини, Волині та Львівщини перераховано 1 мільярд гривень. За його словами, гроші вже на рахунках державних шахт, керівництву залишилося переказати їх на рахунки своїх працівників.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко написав на своїй сторінці у Facebook, що на Донеччині шахтарям державних підприємств уже перераховують на картки заборговану заробітну плату.