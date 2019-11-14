У громадах Херсонщини покажуть фільми Мандрівного фестивалю

Відкриті спеціальні покази Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA відбудуться у 12 ОТГ на Херсонщині.

Про це на пресконференції розповіла координаторка фестивалю у Херсоні, виконавчий директор ГО «Громадського центру «Нова генерація» Оксана Глєбушкіна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо казати про відкриті покази, у нас цього року є 12 громад, в яких відбудуться відкриті спеціальні покази… Для нас важливо, що відкриті покази є в громадах, не лише в Херсоні», - каже Оксана Глєбушкіна.

За її словами, ініціювали показ у своїй ОТГ Музиківська сільська рада і молодіжна рада. Також фестивальні фільми покажуть на різних локаціях у Новій Каховці, відбудуться відкриті покази у Голій Пристані. Глєбушкіна зазначила, що традиційно спеціальні покази відбудуться у бібліотеці у Великій Олександрівці, приєдналася Кочубеївська ОТГ – тут презентують один фільм, будуть покази у населених пунктах Білозерської ОТГ, Асканія-Нова ОТГ, у Строганівці (Присиваська ОТГ), у Станіславській ОТГ.

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У жовтні стартував Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. Цього року найцікавіші документальні стрічки про права людини побачать мешканці понад 200 міст і містечок України. У Херсоні ГО «Громадський центр «Нова генерація» та місцеві партнери в Херсонській області проводитимуть фестиваль з 1 по 10 грудня 2019 року.

У межах 16-го Мандрівного фестивалю документального кіно з прав людини DOCUDAYS UA, координатором якого в Херсонській області понад 10 років є громадська організація «Громадський центр «Нова генерація», заплановані відкриті некомерційні покази фільмів на різних локаціях.

Фото: Ірина Староселець