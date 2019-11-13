У Чернігові кондитерська фабрика скинула в річку неочищені промислові відходи

У Чернігові кондитерська фабрика "Стріла" несанкціоновано скинула в дощову каналізацію міста неочищені промислові відходи, які забруднили річку Стрижень.

Про це повідомляє Чернігівська міська рада.

"У ніч з 8 на 9 листопада працівники КП "Чернігівводоканал" зафіксували несанкціоновані скиди води з території ПрАТ "ЧКФ "Стріла" до дощової каналізації міста. З дощової каналізації вода, без будь-якого доочищення, стікала в річку Стрижень. Витоки були жовтого кольору і мали стійкий запах ароматизаторів", - йдеться у повідомленні.

Співробітники водоканалу викликали на місце поліцію. Її співробітники відібрали проби води, яка витікала через отвір розміром, приблизно, 80х80 см в стіні фабрики.

Пізніше відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод), і зараз ведеться розслідування.

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Дослідження зразків води, що витікала з-під стіни "Стріли", проведене хіміко-бактеріологічною лабораторією "Чернігівводоканалу", показало значне перевищення граничнодопустимої концентрації (ГДК) хімічних сполук за рядом показників.

Перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) хімічно-активних сполук у скидах до каналізаційної мережі міст допускають понад 60 підприємств Чернігова.

Фото: Чернігівська міськрада