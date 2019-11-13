«Секретний агент»: у Баштанській громаді перевірили якість надання послуг

У Баштанській ОТГ на Миколаївщині за допомогою акції «Секретний агент» перевірили якість надання послуг у громаді.

Про це повідомляє пресслужба Баштанської ОТГ.

«На території Баштанської ОТГ пройшла акція «Секретний агент». Навчені члени молодіжної ради перевіряли якість надання послуг у громаді. Секретні агенти зверталися за отриманням інформації щодо переоформлення субсидії по водопостачанню й розрахункової книжки до КП «Міськводоканал» та отримання довідки про місце проживання, про склад сім’ї й про стан користування земельною ділянкою до Явкинського старостинського округу», - йдеться у повідомленні.

Агенти відзначили професіоналізм і компетентність працівників абонентського відділу КП «Міськводоканал» та Явкинського старостинського округу, безкоштовність отримання послуг. Проте їм не сподобалось, що в міськводоканалі для отримання тієї чи іншої послуги треба вистояти чергу в замалому приміщенні, де мало місць для очікування і всі операції здійснює один працівник. Тому запропоновано розширити приміщення абонентського відділу, зробити доступ для людей з особливими потребами, додати місця для очікування, створити куточки для відвідувачів з дітьми та поставити декілька працівників для надання послуг.

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Щодо Явкинського територіального органу виконавчого комітету, то агенти відзначили можливість отримати деяку інформацію з інформаційних стендів, але нарікали на відсутність буклетів про надання послуг. Агенти пропонують додати можливість замовити довідку на сайті територіального органу та створити спеціально облаштоване місце для відвідувачів з дітьми, зробити ремонт у приміщенні.

У свою чергу, секретар міської ради Людмила Луценко запевнила, що за результатами акції буде надано рекомендації всім установам для покращення якості надання послуг.

У 2020 році секретні агенти таким же чином промоніторять діяльність депутатів міської ради та надання інших послуг у громаді.

Акція «Секретний агент» проходила за підтримки Благодійного фонду «Ласка».

Фото: facebook.com/bashtanskaotg