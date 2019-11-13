У Харків доставили 24 тролейбуси, куплені за кошти ЄБРР

Харківське КП «Тролейбусне депо №2» отримало 24 тролейбуси, куплених у рамках кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на слова директора департаменту інфраструктури Сергія Дульфана.

«Нові тролейбуси більш комфортні для пасажирів, вони оснащені низкою сучасних функцій, зокрема, мають пандус, автономний хід на випадок об'їзду аварійних ділянок, а також можливість опускати правий бік при під'їзді до низьких зупинок», - йдеться у повідомленні.

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Новий рухомий склад вже виводять на маршрути.

Всього за кошти ЄБРР для депо №2 закупили 57 низькопідлогових тролейбусів виробництва компанії «Богдан Моторс». Решту машин мають поставити до Харкова до кінця року.