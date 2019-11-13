Синоптик: В Іспанії завтра сніг, а в Україні — до +19°

У четвер, 14 листопада, в Україні буде тепло і майже без опадів, тоді як в Іспанії очікується сніг.

Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Поки в нас панує антициклонічна погода, тобто без опадів, південну частину Європи внаслідок діяльності активних циклонів періодично заливає. А завтра навіть сипатиме сніг в Іспанії... Італія буквально трохи передихне, проте вже черговий циклон намірився туди стрибонути, особливо на її північну частину. Хто збирається туди в подорож, перевіряйте щодня прогноз погоди", - зазначила вона.

В Україні, за словами Діденко, завтра — знову антициклон. 14 листопада опадів не передбачається, хіба на Закарпатті та в прикарпатських областях ймовірний дощ.

Вітер південно-східного напрямку все ще буде поривчастим, до сильного.

Температура повітря, у порівнянні з більшістю країн Європи, висока: вдень +8+12 градусів, на півдні та заході +13+19 градусів.

"Проте нам все одно не догодити, кажуть, що градуси неправильні, дощі не мокрі, а вітер надто задуває. І це — восени, у листопаді", - підсумувала синоптик.