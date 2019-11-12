У Чернівцях швидка зіткнулась із легковиком

У Чернівцях через зіткнення автомобіля швидкої допомоги із легковиком постраждало п'ятеро осіб. Усі люди отримали незначні ушкодження.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"У Чернівцях на розі вулиць Комарова та Небесної Сотні сталось зіткнення карети ЛШМД та автомобіля Рено. Четверо постраждалих з автомобіля швидкої допомоги та один постраждалий із легковика відпущені додому", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що всі потерпілі отримали незначні тілесні ушкодження та відмовились від заяви.

Фото з сайту www.0372.ua