Українцям обіцяють суху і теплу погоду, вночі трохи "підморозить"

В Україні дощі у середу ймовірні лише на Закарпатті, температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише на Закарпатті вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на Лівобережжі країни туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, в західних областях та на узбережжі морів до 11°, вдень 10-15°, на крайньому півдні та на Закарпатті до 18°; на сході країни та півночі Лівобережжя вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області також без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°, на Київщині вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

Згідно з прогнозом на 14-15 листопада, в Україні опади не очікуються, лише на Закарпатті та Прикарпатті 14 листопада місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, 14 листопада в Україні, 15 листопада на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях та на півдні країни вночі 4-9°, вдень 11-16°; на решті території вночі 0-5° тепла, у східних областях до 3° морозу, вдень 8-13° тепла.

У столичному регіоні 14-15 листопада без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень 14 листопада місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.

В Україні 16-17 листопада опади не прогнозуються. Температура вночі 1-7°, на узбережжі морів до 11° тепла, на Лівобережжі місцями 0-3° морозу; вдень 6-12° тепла, у південній частині та західних областях 10-16°, на Закарпатті до 19°.

На Київщині 16-17 листопада без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.