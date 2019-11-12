Зеленський перепризначив голів двох РДА на Запоріжжі та Закарпатті
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський перепризначив голів Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області та Великобілозерської РДА Запорізької області.
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.
Так, згідно з розпорядженням №386/2019-рп Президент звільнив Іштвана Петрушку з посади голови Берегівської райдержадміністрації на Закарпатті “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”. Водночас іншим розпорядженням, №387/2019-рп, Іштвана Петрушку призначено на цю ж посаду.
Крім того, глава держави звільнив Асю Ярмоленко з посади голови Великобілозерської РДА Запорізької області “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України” (розпорядження №388/2019-рп) та знову призначив її на цю посаду (розпорядження №389/2019-рп).
Фото: пресслужба Президента