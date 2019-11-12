Страйк на Луганщині: голова ОДА зустрівся з шахтарями
Про це зповідомляє пресслужба ОДА.
«Гостре питання заборгованості із заробітної плати шахтарям тримаю на постійному контролі та щоразу порушую його під час спілкування з Прем’єр-міністром України та профільним міністром. Якщо буде будь-яка перепона для отримання вами заборгованості, у суботу я особисто зустрінусь з Прем’єр-міністром України, міністром енергетики та захисту довкілля України чи будь-ким, хто може допомогти у розв’язанні цієї проблеми», - запевнив присутніх Гайдай.
Зустріч голови Луганської ОДА Сергія Гайдая із гірниками шахти «Гірська» та членами їх сімей / Фото: loga.gov.ua
Гайдай пояснив, що урядом вже виділено кошти, а народні депутати вже затвердили це рішення. Проте через переформатування декількох міністерств виникла затримка з перерахуванням грошей.
Усвідомлюючи, що проблема зі зміною реквізитів міністерства може тривати, він під час поїздки до Гірського поспілкувався з казначейством та дав низку доручень. Головним із них є негайна координація з Мінфіном та опрацювання всіх імовірних проблемних питань.
Також Гайдай у розмові з гірниками додав, що цими вихідними у Києві зустрінеться з прем’єр-міністром Чеської Республіки Адреєм Бабішем. Голова чеського уряду готовий розглянути можливість інвестувати у вугільну галузь Луганщини, що повинно допомогти у подальшому реформуванні регіону.
Як повідомлялося, сьогодні, 12 листопада, шахтарі та їх дружини вийшли на акцію протесту з вимогою термінового погашення заборгованості із заробітної плати.