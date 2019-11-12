Страйк на Луганщині: голова ОДА зустрівся з шахтарями

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай зустрівся з працівниками шахти "Гірська" ДП «Первомайськвугілля», які сьогодні розпочали акцію протесту, вимагаючи погашення боргів по зарплаті, та запевнив їх, що всі кошти для розрахунків із шахтарями будуть на казначейських рахунках вже цього тижня.

Про це зповідомляє пресслужба ОДА.

«Гостре питання заборгованості із заробітної плати шахтарям тримаю на постійному контролі та щоразу порушую його під час спілкування з Прем’єр-міністром України та профільним міністром. Якщо буде будь-яка перепона для отримання вами заборгованості, у суботу я особисто зустрінусь з Прем’єр-міністром України, міністром енергетики та захисту довкілля України чи будь-ким, хто може допомогти у розв’язанні цієї проблеми», - запевнив присутніх Гайдай.

Зустріч голови Луганської ОДА Сергія Гайдая із гірниками шахти «Гірська» та членами їх сімей / Фото: loga.gov.ua

Гайдай пояснив, що урядом вже виділено кошти, а народні депутати вже затвердили це рішення. Проте через переформатування декількох міністерств виникла затримка з перерахуванням грошей.

Усвідомлюючи, що проблема зі зміною реквізитів міністерства може тривати, він під час поїздки до Гірського поспілкувався з казначейством та дав низку доручень. Головним із них є негайна координація з Мінфіном та опрацювання всіх імовірних проблемних питань.

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Також Гайдай у розмові з гірниками додав, що цими вихідними у Києві зустрінеться з прем’єр-міністром Чеської Республіки Адреєм Бабішем. Голова чеського уряду готовий розглянути можливість інвестувати у вугільну галузь Луганщини, що повинно допомогти у подальшому реформуванні регіону.

Як повідомлялося, сьогодні, 12 листопада, шахтарі та їх дружини вийшли на акцію протесту з вимогою термінового погашення заборгованості із заробітної плати.