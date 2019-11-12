На Житомирщині просять скасувати запровадження касових апаратів для ФОПів

Житомирська облрада звернулася до Верховної Ради з проханням скасувати закони, які стосуються запровадження касових апаратів для ФОПів.

Відповідне звернення депутати ухвалили на сесії облради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З метою недопущення негативних економічних наслідків, погіршення інвестиційного клімату України, посилення соціальної напруги у суспільстві, депутати Житомирської обласної ради звертаються з проханням скасувати закони України від 20.09.2019 № 128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг», від 20.09.2019 № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг»», - зазначається у зверненні.

Депутати акцентують, що передбачені новою редакцією закони спричинять фактичне знищення малого та середнього бізнесу, втрату чисельності робочих місць, значне посилення трудової еміграції та суттєве скорочення надходжень у бюджет.

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Як повідомляв Укрінформ, із 1 жовтня 2020 року буде застосовуватися повний розмір штрафу за незастосування РРО або невидачу чека (100% від суми при першому порушенні і 150% при кожному наступному). З цієї ж дати починають застосовуватися загальні правила використання РРО для окремих категорій платників єдиного податку ІІ-IV груп (без обмеження обсягу доходу за календарний рік), які здійснюють: реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надають платні послуги у сфері охорони здоров’я; реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння; роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах; діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування; діяльність туристичних агентств, туристичних операторів; діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; реалізацію текстилю, деталей та приладдя для автотранспортних засобів.

Загальні правила використання РРО для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп починають діяти з 1 січня 2021 року одночасно зі збільшенням граничного обсягу доходу платників єдиного податку ІІ групи з 1,5 до 2,5 млн грн.

Вимоги закону не поширюватимуться на звичайних фізичних осіб (не суб’єктів підприємницької діяльності) та платників єдиного податку І групи.