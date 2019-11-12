Збитки від загибелі риби в річці Уж оцінили більш як у 7 мільйонів

Фахівці оцінили збитки від масової загибелі риби у річці Уж на Житомирщині, зафіксованої наприкінці жовтня, у суму понад 7,3 млн грн.

Про це повідомляє Житомирський рибоохоронний патруль у Facebook.

«Спеціалістами екологічної інспекції Поліського округу розраховані прямі збитки та збитки від втрати потомства. Загальна сума збитків, заподіяних рибному господарству, становить 7 328 393,5 грн», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, результати дослідження води показали, що в місці масової загибелі риби хімічне споживання кисню збільшено в 4,5 рази від гранично-допустимої концентрації, біологічне споживання кисню - в 3,4 рази, а вміст аміаку становить 3,6 мг/дм куб.

Зазначається, що матеріали за фактом загибелі риби направлені до Головного управління Нацполіції області для встановлення причин забруднення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня до Управління Державного агентства рибного господарства у Житомирській області надійшло повідомлення про загибель риби на р.Уж за межами с. Немирівка Коростенського району. Під час обстеження зафіксовано 53 667 екземплярів загиблої риби, серед якої 53 613 екземплярів карася, 18 екземплярів краснопірки, 36 екземплярів окуня.