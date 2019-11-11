В Одесі розтрощили пам’ятну дошку активісту, який загинув 2 травня

В Одесі розтрощили меморіальну дошку проукраїнському активісту Ігорю Іванову, який загинув 2 травня 2014 року.

Про це повідомляє у понеділок Радіо Свобода.

Як зазначається у публікації, дошку встановили неподалік від місця вбивства: 2 травня Іванов помер першим, причина – вогнепальне поранення. Активіст був десятником «Правого сектору» в Одесі.

Як розповіла виданню одеська активістка Олена Балаба, дошку розбивали п’ятеро людей в балаклавах. За нападом спостерігали охоронці грецького консульства, яке розташоване за кілька десятків метрів. Дошка була встановлена на центральній вулиці міста – Дерибасівській.

Як повідомили в пресслужбі Національної поліції, факти були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як повідомлялося, 2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів в центрі Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.

Фото: od.npu.gov.ua, radiosvoboda.org