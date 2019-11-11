За тиждень на кір захворіли 65 осіб

За останній тиждень на кір захворіло 65 осіб, з яких 49 дітей.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Із 31 жовтня до 6 листопада 2019 р. в Україні на кір захворіли 65 людей: 16 дорослих і 49 дітей. Протягом тижня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Закарпатській, Чернівецькій, Дніпропетровській та Одеській областях", - йдеться у повідомленні.

Загалом з літа 2017 р. на кір захворіли понад 115 000 людей, 41 з яких померла.

Кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору здатен жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.