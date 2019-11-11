У будівлі одеської поліції обвалилася стеля, постраждали двоє копів
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Укрінформ
У будівлі Головного управління Нацполіції в Одеській області, що на вулиці Єврейській, 12, над сходами обвалилася стеля, постраждали двоє працівників карного розшуку, які піднімалися сходами.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Двоє поліцейських, які працюють у карному розшуку, отримали травми. В одного з травмованих переламані обидві ноги”, - розповіли у поліції.
Частина будівлі знеструмлена, можливо, через це туди важко додзвонитися. На місці події працюють рятувальники.
Фото: Думская