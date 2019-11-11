Заступник Рябошапки представив нового прокурора Донеччини

Новим прокурором Донецької області призначено Євгена Білоусова.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

"У понеділок, 11 листопада 2019 року, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов представив нового прокурора Донецької області Євгена Білоусова, призначеного на посаду 7 листопада 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Мамедов відзначив, що від нового очільника очікується налагодження ефективної координації роботи правоохоронних органів і забезпечення якості досудового розслідування для реалізації принципу невідворотності покарання. За його словами, особлива увага повинна приділятися розслідуванню і документуванню злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту – воєнних та проти людяності, з метою формування міцної доказової бази для Міжнародного кримінального суду та національних судів.

Крім того, заступник генерального прокурора на представленні зачепив тему оновлення системи.

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"Генеральна прокуратура України зараз перебуває на етапі масштабного реформування. В органах прокуратури повинні залишитися лише професіонали, які чесно та неупереджено виконують свою роботу, лише прокурори, які сповідують принципи верховенства права, невідворотності покарання та нульової толерантності до корупції", - зазначив Мамедов.

Як повідомлялося, Євген Білоусов народився 31 березня 1984 року в м. Біла Церква Київської області. Працює в органах прокуратури з 2010 року. З серпня 2018 року обіймав посаду першого заступника військового прокурора Об’єднаних сил.

До цього прокуратуру Донецької області очолював Євген Бондаренко, якого генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив у вересні цього року.

Фото: gp.gov.ua