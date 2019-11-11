Вбивство адвоката у справі Вороненкова: поліція вилучила зброю і транспорт

На Житомирщині вилучили зброю і транспортні засоби учасників збройного конфлікту між єгерами і мисливцями, внаслідок якого в неділю, 10 листопада, один чоловік загинув, а іншого було поранено.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Поліцейські провели огляд місця події, зафіксувавши усі обставини. Також було вилучено усю наявну в учасників конфлікту зброю, у тому числі незареєстрований пістолет «Browning» та мисливську рушницю, з яких були здійсненні постріли, а також їх транспортні засоби", - поінформував начальник Коростишівського відділу поліції ГУНП Житомирщини Дмитро Гаращенко.

За відповідною ухвалою суду зброю буде направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС.

Як зазначили в поліції, за попередніми даними, троє єгерів здійснювали профілактичний рейд мисливських угідь, які обслуговує їх мисливська спілка. У лісовому кварталі неподалік с. Царівки вони помітили групу чоловіків, яких запідозрили у браконьєрстві. Під час перевірки документів у них щодо наявності дозволів на полювання між єгерами та мисливцями виник конфлікт. Під час подальшої суперечки керівник ГО «Радомишльські мисливці» здійснив кілька пострілів із пістолета у бік одного з полювальників. Той, у свою чергу, вистрілив з мисливської рушниці.

У результаті єгер, 41-річний киянин, отримав смертельну травму, а мисливця, 52-річного жителя Київської області, було доставлено до реанімаційного відділення Коростишівської лікарні у важкому стані.

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Як повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області, загибель керівника ГО "Радомишльські мисливці" правоохоронці наразі не пов'язують з його професійною діяльністю.

"Наразі відсутні підстави вважати, що конфлікт пов’язаний з професійною діяльністю особи, яка на громадських засадах була керівником мисливської організації", - йдеться у повідомленні.

Наразі розслідується кримінальне провадження стосовно особи за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також стосовно іншої особи - за ч.2 ст. 15 (замах на злочин), ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Допитані очевидці та учасники конфлікту, призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події і ступінь вини кожного з учасників конфлікту.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, директором ГО "Радомишльські мисливці" є Святослав Пархоменко. При цьому, адвокат Влад Добош написав у Facebook, що адвокат Пархоменко є захисником Олександра Лося, підозрюваного у причетності до вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Фото: zt.npu.gov.ua