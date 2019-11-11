Двом "незігрітим" населеним пунктам Харківщини невдовзі обіцяють тепло

Всі заходи для підключення опалення у місті Куп’янську та селищі Чкаловському на Харківщині будуть завершені до 13-14 листопада.

Про це у Facebook написав голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

“Сьогодні провів оперативну нараду з керівником департаменту ЖКГ. Терміново вживаємо заходів. За попередньою інформацією, 13-14 листопада всі процедури будуть завершені”, - повідомив очільник області.

За його словами, у Куп'янську та Чкаловському залишаються проблеми з опаленням: люди мерзнуть, школи продовжують вимушені канікули.

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Зокрема, у селищі Чкаловському проблема виникла через недобудову гібридних мінікотелень, зведення яких спочатку було заморожено ОДА, а потім їх просто не здали в експлуатацію в обіцяний термін.

Куп’янськ – третє завбільшки місто Харківської області, в ньому проживає більше 28 тисяч населення. У смт Чкаловське мешкає понад 4 тисяч осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Куп’янську через відсутність тепла продовжили канікули в 10 школах до 11 листопада.