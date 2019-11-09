На Житомирщині зіткнулися вантажівка і легковик, троє загиблих

На Житомирщині у селі Лісова Слобідка унаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинули троє людей.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

"Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Бердичівському районі. Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 листопада близько 8:30 у с. Лісовій Слобідці. Унаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинули троє людей", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ЗАЗ не впорався з керуванням на заокругленій ділянці мокрого автошляху та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем КамАз.