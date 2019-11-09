На Одещині через туман зіткнулися рибацькі судна, є жертва

На Одещині через туман зіткнулись рибацькі судна, в результаті аварії один рибалка загинув, ще один - травмувався.

Про це повідомляє сайт Нацполіції.

"Білгород-Дністровські правоохоронці встановлюють обставини зіткнення двох рибальських суден у річці Глибокий Турунчук", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що плавзасоби зіштовхнулися через обмежену видимість у тумані та відсутність освітлювальних вогнів на одному з суден.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту ) Кримінального кодексу України.