У Харкові чоловік на балконі підірвав себе гранатою

У Харкові мешканець багатоповерхівки підірвав себе гранатою на балконі.

Про це повідомляє сайт ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Інформація про подію у багатоповерхівці на вулиці 23 Серпня надійшла до поліції 8 листопада близько 8:00. Тіло 23-річного чоловіка виявила на балконі його бабуся. Слідчим Шевченківського відділу поліції відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство»», - йдеться у повідомленні.

На даний час поліцейські з’ясовують обставини смерті чоловіка та де він міг узяти боєприпас.