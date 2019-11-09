На Миколаївщині чиновники привласнили чверть виділеного на ремонт доріг бюджету

Посадовців Служби автомобільних доріг Миколаївщини і місцевого облавтодору викрили на привласненні майже 3 мільйонів гривень, виділених на ремонт шляхів загального користування.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що у поточному році чиновники уклали угоди з комерційними структурами на здійснення дорожніх робіт на суму 12 мільйонів гривень. В актах виконаних робіт посадовці «затвердили» завідомо неправдиві дані про кількість задіяної на об’єктах техніки та робітників. Це дозволило зловмисникам привласнити майже 3 мільйони гривень державних коштів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час слідчих дій в адміністративних приміщеннях Служби автомобільних доріг, Миколаївського облавтодору, в офісах комерційних структур та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує проведення оборудки.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до привласнення державних коштів.