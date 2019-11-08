У поліції розповіли, що шукали у Миколаївському облавтодорі

Поліція розслідує факт заволодіння державними коштами службовцями "Миколаївського облавтодору" - підприємства, що здійснює будівельні та ремонтні роботи доріг області.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

«Поліція розслідує факт заволодіння державними коштами службовцями підприємства, що здійснює будівельні та ремонтні роботи доріг Миколаївщини. Наразі встановлено, що службові особи Миколаївського облавтодору та двох юридичних осіб приватного права у змові між собою під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області заволодівають грошовими коштами державного підприємства», - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 КК України «Шахрайство».

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8 листопада слідчі Слідчого управління спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань Миколаївській області ДСР НПУ та СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури в рамках вказаного кримінального провадження проводять ряд обшуків у службових кабінетах ДП «Миколаївський облавтодор» та його філіях та за місцем проживання фігурантів.

Тривають слідчі заходи.