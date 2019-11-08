У Калуші почервоніла річка

У місті Калуш Івано-Франківської област річка Млинівка набула червоного забарвлення. Забруднення має протяжність 3 км, загибелі риби не виявлено.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"07.11.2019 р. о 15.23 на ПЗЧ ДПРЧ-6 м. Калуш поступило повідомлення про забруднення річки Млинівка в м. Калуш, мікрорайон "Загір’я". До місця події виїжджала комісія… По прибуттю до місця події факт забруднення водойми підтверджено. Вода в р. Млинівка має червоне забарвлення, без характерного запаху. Забруднення води в річці спостерігається протяжністю орієнтовно 3 км. Загибелі риби на даний час не виявлено", - повідомляє управління ОДА.

Зазначається, що комісія обстежила Млинівку вверх за течією і встановила, що забруднення починається з потічка Гуркотало. Він проходиться біля КП "Калушавтодор".

Фото зі сторінки Калуський формат у Фейсбуці

"Біля огорожі зі сторони підприємства виявлено згустки, ймовірно, водорозчинної фарби червоного кольору, якими найімовірніше забруднена вода в річці Млинівка", - зазначає управління ОДА.

На місці забруднення було взято проби речовини для подальшого дослідження в лабораторному центрі Держпродспоживслужби.

Відомо, що річка Млинівка за 15 км впадає в ріку Лімниця. Водозабір на Лімниці знаходиться вище по течії в селі Добровляни, Калуського району.

Лімниця - річка в межах Рожнятівського, Калуського і Галицького районів Івано-Франківської області, права притока Дністра (басейн Чорного моря).