У Полтаві вантажівка зіткнулась з легковиком, двоє загиблих

У Шевченківському районі Полтави внаслідок зіткнення вантажівки з легковим автомобілем загинули дві людини.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області.

“...Зіткнулися вантажний автомобіль МАЗ та легковий автомобіль ВАЗ-2105. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажирка легковика загинули на місці події.”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники деблокували тіла загиблих та ліквідували наслідки ДТП.

Фото: pl.dsns.gov.ua