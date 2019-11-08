Прокуратура перевіряє інформацію щодо можливого захоплення земель полігону "Широкий лан"

Військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України порушила провадження за фактом можливого самовільного захоплення суб’єктами господарювання земель Широколанівського військового полігону під Миколаєвом.

Про це повідомили у пресслужбі Військової прокуратури Південного регіону України.

«З метою перевірки фактів можливого самовільного захоплення суб’єктами господарювання земель Широколанівського військового полігону Військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесла відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки)», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування доручено Миколаївському відділенню поліції Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Миколаївської місцевої прокуратури № 1.

Зазначається, що деякі інтернет-ресурси 6–7 листопада поширили відомості про незаконне використання земель оборони на відомому полігоні «Широкий Лан».

З даного приводу дане наступне роз'яснення. На підставі Державного акта на право постійного користування землею 1989 року землекористувачем земельної ділянки Широколанівського учбового центру (військова частина А1890) площею 29 тисяч 319 га є Квартирно-експлуатаційний відділ м. Миколаїв.

Упродовж 2015–2016 років Військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України до господарського суду пред’явила 16 позовів щодо визнання недійсними незаконних договорів спільного обробітку земельних ділянок військового полігону площею 17,6 тис. га. Вони були укладені неуповноваженою на те військовою частиною А1890 з 12-ма суб’єктами підприємницької діяльності. Наразі всі позови судом розглянуті та задоволені.

Надалі, у 2016 році між уповноваженим землекористувачем – КЕВ м. Миколаїв та 5-ма суб’єктами господарювання укладені договори спільного обробітку земель полігону загальною площею 10 тис. га, які діють дотепер. Форма та зміст указаних договорів погоджені Міністерством оборони України.

У період 2016–2018 років на виконання умов наведених договорів до Державного бюджету України надійшло 43,3 млн гривень. Упродовж поточного періоду 2019 року – 15,9 млн гривень.