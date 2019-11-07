У центрі Львова знову побилися футбольні фанати

У центрі Львова сталася нова сутичка між футбольними фанатами.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця міськради Христина Процак.

"Просто під вікнами мерії відбулась нова сутичка футбольних фанатів", - зазначила Процак.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні о 23.45 на площі Ринок у Львові побилися львівські та французькі футбольні фанати. Поліції вдалось розвести "воюючі сторони", проте при цьому постраждали два правоохоронці та пошкоджено дві машини патрульних.

Фото: zaxid.net