На Харківщині чоловік кинув у знайомих гранату — двоє травмованих

Мешканець Харківської області кинув у гранату у двох людей, у результаті чого вони отримали травми.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"7 листопада о 00:12 до Нововодолазького відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про надання допомоги 24-річному чоловіку із рваною раною гомілки та 37-річній жінці з травмою носа. Поліцейські встановили, що постраждалі отримали травми внаслідок вибуху гранати, яку в них кинув знайомий жінки", - йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився 39-річний житель селища Нова Водолага. За місцем мешкання чоловіка поліцейські виявили та вилучили запал до ручної осколкової гранати.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в ГУНП в області, затриманий є учасником АТО, а причиною його вчинку, за попередньою інформацією, стали ревнощі.

Слідчий Нововодолазького відділення поліції відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому вже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Фото: Нацполіція