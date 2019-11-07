Кернес заявляє, що дорогу через ринок "Барабашово" побудують попри протести

Дорогу по території ринку "Барабашово" буде побудовано всупереч протестам частини підприємців, оскільки вона була передбачена кількома генпланами Харкова, починаючи з 1953 року.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Харкова Геннадій Кернес.

"Пробивання дороги від Салтівського житлового масиву до центру було передбачено всіма Генеральними планами міста Харкова - в 1953, 1986, 2004 і 2013 роках. У рамках повноважень Харківського міського голови хочу відповісти дуже просто - я побудую цю дорогу, а всі незаконно облаштовані торговельні павільйони ринку "Барабашово", які потраплять у межі червоних ліній цієї дороги, буде знесено в повній відповідності з українським законодавством", - заявив Кернес.

Разом з тим він пообіцяв, що фінансові інтереси підприємців, чиї павільйони потрапляють у зону знесення, не постраждають. "Їм буде надано нові, сучасні торговельні павільйони, а орендна плата за них буде в рази меншою, ніж вони змушені платити зараз. До того ж, ці гроші підуть до бюджету міста, а не в кишені злодійкуватих менеджерів приватного ринку", - написав Кернес.

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Щоб отримати магазин на новому місці, підприємці мають укласти договори з КП "Міський торговельний ринок".

Як повідомлялося, протистояння між міською владою і адміністрацією ринку триває не перший рік. У той же час на ринку регулярно відбуваються, в тому числі й силові, конфлікти через спірні торговельні об'єкти: підприємці вважають себе законними орендарями, адміністрації торговельних майданчиків пред'являють інші документи.

Пресслужба адміністрації "Барабашово" влітку заявила, що ніякого "глобального конфлікту" на ринку немає, є "ініціативні групи", які дестабілізують обстановку.

6 листопада підприємці, які виступають проти будівництва дороги, перекрили дорогу кортежу Президента Володимира Зеленського, який перебував у Харкові з робочим візитом. Під час попереднього візиту Зеленського до Харкова його зуміли "перехопити" підприємці, які вимагали розслідування кримінальних проваджень щодо "Барабашово".

Рішення про будівництво нової магістралі загальноміського значення від вул. Академіка Павлова до вул. Мойсеївська, Харківська міськрада ухвалила 16 жовтня. У день сесії під стіни мерії вийшли на протест більш як 500 підприємців.

За словами мера, вартість дороги становитиме близько 250-270 мільйонів гривень.