Загибель 14-річного хлопця у Прилуках: поліція проведе слідчий експеримент

У справі щодо загибелі 14-річного хлопця у Прилуках Чернігівської області проведуть слідчий експеримент і кілька експертиз.

Про це заявив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе під час візиту на Чернігівщину, інформує Нацполіція у Facebook.

«У рамках кримінального провадження триває комплексне відпрацювання. Сьогодні буде проведено слідчий експеримент, аби ми могли відтворити обставини, які насправді трапилися. Зокрема ми використаємо технічні засоби контролю, квадрокоптер. Запланована велика кількість допитів тих осіб, які так чи інакше фігурували у житті покійного хлопчика», - сказав Цуцкірідзе.

Окрім того, заступник голови Нацполіції зустрівся з рідними хлопця, тіло якого виявили на залізничній колії у Прилуках.

У рамках кримінального провадження призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну (повторна, проводиться у місті Києві), судово-цитологічну та судово-імунологічну.

Як повідомлялося, за попередньою версією поліції, 29 жовтня хлопця збив дизель-потяг "Ніжин - Гребінка". Проте батьки з цим категорично не погодились.

Батько школяра сам провів розслідування, яке засвідчило, що його сина вбили, а тіло притягнули на колії. Про те, що підліток лежав там уже мертвий і холодний, розповів і машиніст, який витягував Дениса з-під поїзда.

У місті поповзли чутки, що до вбивства хлопця причетні четверо осіб, серед яких - діти працівників судів та правоохоронців. А вбили Дениса за те, що він заступився за дівчину. Відомо, що перед смертю хлопець повідомив батькові, що отримує смс із погрозами розправи від одного хлопця, і показав його фотографію.

Позиція прилуцьких правоохоронців, які відмовлялися об’єктивно розслідувати справу, обурила громадськість, і вона влаштувала акцію протесту під стінами місцевого відділу поліції. В результаті його начальника відсторонили від роботи й призначили нового. Батькам і жителям Прилук пообіцяли проведення повторної експертизи. Справу під особистий контроль узяв керівник Нацполіції України Ігор Клименко.

Попередня правова кваліфікація, за якою було відкрито провадження - ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).

Усі матеріали резонансної справи передані до Головного слідчого управління, де їх вивченням займається група досвідчених слідчих.

Фото: facebook.com/UA.National.Police