Гончарук — запорізькому бізнесу: Не мовчіть, коли з вас вимагають хабар

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав запорізьких підприємців повідомляти про випадки вимагання хабарів з боку контролюючих інстанцій та співпрацювати з правоохоронцями, аби хабарництво зникло в Україні як явище.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками запорізького бізнесу, передає Укрінформ.

"Якщо є випадки, коли з вас вимагають хабар, не мовчіть, не намагайтесь домовитись. Ми хочемо аби хабарництво зникло. Співпрацюйте з правоохоронними органами", - звернувся Гончарук до представників бізнесу.

Зустріч проходить у концертному залі ім. Глінки. На ній присутні представники Запорізької обласної та міської влади, керівники підприємств, народні депутати, підприємці та активісти.

Керівник заводу "Запоріжтрансформатор" Ігор Клейнер заявив, що підприємство втратило російський ринок, а на внутрішньому ринку не є конкурентоздатним. "Якщо не вирішити цю проблему, то Україна може втратити унікальне підприємство. Нам необхідні рівні умови для того, аби працювали", - сказав Клейнер.

Прем'єр-міністр України запевнив, що знає про проблему підприємства та обіцяв сприяти її вирішенню.

Як раніше повідомлялось, Олексій Гончарук перебуває з робочим візитом у Запоріжжі.

Раніше він розкритикував будівництво мостів у Запоріжжі, нагадавши, що це триває вже 15 років, а вартість проєкту за цей час зросла у 7 разів. Гончарук запевнив, що мости можна добудувати за 2-3 роки.

Фото: КМУ