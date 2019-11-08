Українцям прогнозують "температурні гойдалки" - від 4° до 20° тепла

У п'ятницю, 8 листопада, в Україні очікується від 9 до 20° тепла, у деяких регіонах можливий дощ.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"8 листопада в Україні хмарно з проясненнями. На Закарпатті та Прикарпатті дощ, на решті території без опадів. Вранці на Правобережжі туман. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура у південній та східній частині вночі 15-20°; на решті території 9-14°, у центральних областях до 17°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 8 листопада також хмарно з проясненнями. Без опадів. Вранці туман. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура 11-13°.

У столичному регіону хмарно, без опадів. Вранці туман. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура 9-14°.

9 листопада вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях невеликий, місцями помірний дощ, на решті території вдень без опадів. 10 листопада без опадів, лише вночі на Закарпатті, вдень у більшості західних областей дощ.

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Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11° тепла, на узбережжі до 14°, на сході та заході країни 4-9°; вдень 13-18°, 9 листопада у південній частині та місцями в центральних областях 17-22°, 10 листопада у західних областях 10-15°.

У Києві та області 9-10 листопада мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 9 листопада невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°.

11-12 листопада в Україні без опадів, лише у північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень 11 листопада невеликий дощ. Температура вночі 4-10°, вдень 9-15°, 11 листопада на півдні країни 13-19°, 12 листопада у північний частині 7-13°.

У Києві і Київській області 11-12 листопада без опадів, лише вдень 11 листопада невеликий дощ. Температура вночі 4-9°, вдень 11 листопада 9-14°, 12 листопада 7-12°.