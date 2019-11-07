Бюджети громадських ініціатив: у Вінниці назвали 12 проєктів-переможців

У Вінниці визначили 12 проєктів-переможців конкурсу «Бюджети громадських ініціатив», на реалізацію яких виділено 7 млн гривень.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«На засіданні координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ» оголосили переможців 2019 року. Суть цього конкурсу полягає в тому, що мешканці самі пропонують проєкти і борються за перемогу, щоб кошти були виділені саме на їхній проєкт. Для реалізації проєктів-переможців у 2020 році в міському бюджеті передбачається 7 мільйонів гривень, які можуть розподілятися у співвідношенні 85% на великі проєкти і 25% - на малі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на участь в конкурсі надійшло 67 проєктів, експертна група допустила до участі в ньому 36 проєктів (28 - великих та 8 – малих), з яких люди могли обирати найкращі.

Вінничани голосували за проєкти з 1 по 15 жовтня, загалом участь у голосуванні узяв кожен десятий житель міста. Голосування проводилося як у паперовому, так і в електронному вигляді.

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Серед переможців конкурсу «Бюджети громадських ініціатив» - 6 великих і шість малих проєктів. Відтак, наступного року коштом міського бюджету за ініціативи громадян у різних мікрорайонах міста збудують сцену з амфітеатром для проведення масових заходів, збудують фонтанну площу на околиці міста та улаштують волейбольний майданчик, зону для відпочинку та заняття спортом зі штучним покриттям, реконструюють та створять іще кілька спортивних об’єктів. Окрім того, улаштують безпечний перехід на одній з вулиць міста.

Профінансує міськрада й ініціативи з популяризації здорового способу життя серед пенсіонерів, проведення учнівського екологічного форуму, благоустрій та осучаснення кількох зон відпочинку. Окрім того, міська влада виділить кошти на видання книги «Вінниця – місто послідовників М.І. Пирогова», яка стане своєрідною культурною візитівкою міста в галузі медицини та туризму.

У Вінниці практика проведення конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» була запроваджена 2016 року. Наступного року фінансування проєктів-переможців планують збільшити до 8 млн грн.

Фото: vmr.gov.ua