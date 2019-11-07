Біля трамвайної зупинки в Одесі знайшли пляшку з шістьма кілограмами ртуті

В Одесі на вул. Маловського за трамвайною зупинкою виявлено 5,6 кг ртуті, яка знаходилась у скляній пляшці.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

“06 листопада об 11:30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Одеса, вул. Маловського, 1, за трамвайною зупинкою, виявлено ємність з ртуттю”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що по прибуттю на місце виклику співробітники відділення радіохімічного бактеріологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили ртуть у скляній півлітровій пляшці вагою 5, 6 кг для подальшої утилізації.