Біля трамвайної зупинки в Одесі знайшли пляшку з шістьма кілограмами ртуті
Укрінформ
В Одесі на вул. Маловського за трамвайною зупинкою виявлено 5,6 кг ртуті, яка знаходилась у скляній пляшці.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.
“06 листопада об 11:30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Одеса, вул. Маловського, 1, за трамвайною зупинкою, виявлено ємність з ртуттю”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що по прибуттю на місце виклику співробітники відділення радіохімічного бактеріологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили ртуть у скляній півлітровій пляшці вагою 5, 6 кг для подальшої утилізації.