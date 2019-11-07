У харківському метро вибухівки не знайшли

У Харкові невідомий заявив про мінування трьох станцій метрополітену.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

«Повідомлення про закладення вибухівки на станціях «Центральний ринок», «Спортивна» та «Університет» надійшло на електронну пошту поліції 7 листопада близько 9:30. Огляд місць подій триває», - зазначили в відділі.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

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Згодом ГУ Нацполіції в Харківській області поінформувало, що повідомлення про замінування виявилося хибним.

«Фахівці обстежили понад 6 тисяч квадратних метрів внутрішньої та прилеглої території, евакуювали 830 осіб. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили», - зазначили у Нацполіції.

Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку відділу поліції в метрополітені. Вирішується питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

Фото: metro.kharkov.ua