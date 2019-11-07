Гончарук їде в Запоріжжя

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у четвер, 7 листопада, здійснить робочу поїздку до Запоріжжя.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОДА.

Передбачено, що в ході поїздки глава уряду ознайомиться з проєктом будівництва мостових переходів через річку.

Крім того, Гончарук планує провести зустріч із бізнес-спільнотою Запорізької області та поспілкуватися з представниками ЗМІ області.

Як повідомлялось, мостові переходи через р. Дніпро у Запоріжжі почали будувати в серпні 2004 року. За 15 років мостовики встигли збудувати лише 35% від проєктних планів, на що витратили близько 2,8 млрд гривень.

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З квітня 2017 року будівельні роботи на об'єкті не проводяться через відсутність технічної документації. Роботи з коригування проєкту будівництва завершили наприкінці жовтня цього року. За попередньою інформацією, вартість об'єкту - 12-15 млрд гривень.