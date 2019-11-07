Футбольні фанати влаштували бійку у центрі Львова, постраждали двоє поліцейських
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
"6 листопада, близько 23.15, на оперативну лінію 102 до поліції надійшло повідомлення про масову бійку, що відбувається на площі Галицькій у Львові. На місце події негайно були скеровані екіпажі Управління патрульної поліції, бійці спецпідрозділу ТОР, Управління поліції охорони, слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліцейські припинили бійку, участь в якій брали близько ста осіб — футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. У відділ поліції доставлено дванадцятьох учасників бійки — з них четверо львів'ян віком 20-22 роки, інші — іноземці.
"Під час припинення правопорушення травмовані двоє поліцейських, а також пошкоджено два службові автомобілі", - інформують у поліції.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників бійки. Вирішується питання правової кваліфікації.
Фото: Нацполіція