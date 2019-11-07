Футбольні фанати влаштували бійку у центрі Львова, постраждали двоє поліцейських

Унаслідок масової бійки футбольних фанатів у центрі Львова травмовані двоє правоохоронців. До поліції були доставлені 12 осіб, серед яких 8 іноземців.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"6 листопада, близько 23.15, на оперативну лінію 102 до поліції надійшло повідомлення про масову бійку, що відбувається на площі Галицькій у Львові. На місце події негайно були скеровані екіпажі Управління патрульної поліції, бійці спецпідрозділу ТОР, Управління поліції охорони, слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські припинили бійку, участь в якій брали близько ста осіб — футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. У відділ поліції доставлено дванадцятьох учасників бійки — з них четверо львів'ян віком 20-22 роки, інші — іноземці.

"Під час припинення правопорушення травмовані двоє поліцейських, а також пошкоджено два службові автомобілі", - інформують у поліції.

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Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників бійки. Вирішується питання правової кваліфікації.

Фото: Нацполіція