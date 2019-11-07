У Львівській області на весіллі отруїлися 13 гостей
Укрінформ
У м. Новояворівськ Львівської області після святкування весілля в ресторані "Криве озеро" до лікарні госпіталізовано 13 осіб.
Про це повідомляє ДСНС України.
“6 листопада до ДСНС надійшла інформація, що до Новояворівської районної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 13 осіб, які 3 листопада святкували весілля в ресторані «Криве озеро» у м. Новояворівськ”, - йдеться у повідомленні.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.