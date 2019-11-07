У Львівській області на весіллі отруїлися 13 гостей

“6 листопада до ДСНС надійшла інформація, що до Новояворівської районної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 13 осіб, які 3 листопада святкували весілля в ресторані «Криве озеро» у м. Новояворівськ”, - йдеться у повідомленні.

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Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.