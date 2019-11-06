На Донеччині Mazda зіткнулась із тягачем, постраждали діти

У Мар’їнському районі Донецької області внаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей, серед яких двоє дітей.

Про це 6 листопада повідомили в поліції Донецької області.

«В Мар’їнському районі внаслідок ДТП травмувалися водій та 4 пасажири легковика, серед яких 3-річна дівчинка та 8-річний хлопчик... Травмованих доставлено до Курахівської міської лікарні», - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що на автодорозі поблизу Курахового сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Mazda-6 та тягача MAN. За попередніми даними, 40-річний мешканець Павлограда, який знаходився за кермом легковика, не надав перевагу у зустрічному русі, виїхав на вузьку ділянку дороги та врізався в тягач, який рухався в зустрічному напрямку.

Наразі на місці події працюють співробітники Мар’їнського відділення поліції.

Вирішується питання щодо внесення до ЄРДР кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).