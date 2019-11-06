Щодо Луганської ТЕС потрібні рішення на рівні Кабміну - ексголова ОДА

Ексголова Луганської облдержадміністрації Віталій Комарницький вважає, що необхідно терміново вирішити питання щодо роботи Луганської ТЕС на рівні Кабінету міністрів чи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Комарницький заявив на своїй сторінці в Facebook.

«Питання щодо включення другого енергоблоку Луганської ТЕС м. Щастя вже не просто актуальне, а життєво необхідне. Не дивлячись на сприятливі погодні умови, в запасі залишився тиждень. Потрібно або розпорядження Кабміну за спеціальною ціною на газ, або ефективне рішення Мінської групи в питанні постачання вугілля. Якщо протягом семи днів не буде прийнято відповідне рішення, це призведе в кращому випадку, до віялових відключень», - написав Комарницький.

Він додав, що всі необхідні дії на рівні області були відпрацьовані, далі рішення за Кабміном.

Як повідомлялося, підконтрольна Україні частина Луганської області знаходиться на т. зв. «енергетичному острові», де єдиним джерелом електричної енергії є Луганська теплова електростанція в місті Щастя.

З липня цього року Російська Федерація ввела ембарго на постачання вугілля, і ТЕС змушена була перевести опалення своїх котлів на газ, що приблизно вдвічі збільшило собівартість енергії, що виробляється.

Задля економії електростанція залишила в роботі всього один енергоблок, але з настанням холодів навантаження на нього збільшиться настільки, що це може призвести до аварійного відключення. Про що енергопостачальні підприємства днями були попереджені державним підприємством «Укренерго».