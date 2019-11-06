"Городня і Ко": громада, в якій кипить робота

Городнянську ОТГ Чернігівщини сьогодні ще не можна назвати багатою і самодостатньою, однак там роблять усе можливе, аби вона такою стала

Наявний потенціал це дозволяє, а реформа децентралізації створює можливості для реалізації планів і проєктів.

Утворена 2017 року шляхом об’єднання міста Городні та 14 сільрад (понад 40 населених пунктів) громада розтягнута на 60 км. У ній - багато доріг, лісів, є навіть лісові хутори. Населення мало, демографія - мінусова, великих підприємств-платників податків немає, тобто, проблем - хоч відбавляй. Утім, для керівництва ОТГ це лише констатація факту, але аж ніяк не перепона для розвитку. Тому що очільник громади, Городнянський міський голова Андрій Богдан переконаний: ОТГ - це найефективніша система управління. Її він вивчав ще задовго до початку реформи децентралізації (у 2006 році захищав магістерську роботу на тему "Об’єднані громади") і тепер має можливість застосувати здобуті знання.

"Мені боляче було дивитися, як гинуть села. Тому треба було взяти їх "під своє крило", у чомусь допомогти, десь направити на вірний шлях. Вони зі своїми грішми не могли робити те, що ми сьогодні робимо для них на тих же умовах", - сказав він у коментарі кореспондентові Укрінформу під час престуру, організованого в громаду Чернігівським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою".

ШУКАТИ І ЗНАХОДИТИ

З чернігівськими журналістами Андрій Богдан зустрівся у приміщенні Городнянської міської ради. Знаходиться вона не в адміністративній будівлі традиційної архітектури, а в старовинному дерев’яному, колись житловому будинку, який понад 100 років тому належав найбагатшій у Городні людині і меру Павлу Писарєву. Тому в міськраді по-домашньому тепло і затишно.

Поруч з нею знаходиться 4-поверхова адмінбудівля управління соцзахисту. На першому поверсі, за підтримки Програми "U-LEAD з Європою", незабаром відкриють сучасний Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - капремонт там уже зробили. Як пояснив заступник міського голови Віталій Мамедов, це буде один з найбільших ЦНАПів в області з найширшим переліком послуг.

Певну площу в тій же будівлі займають і кабінети спеціалістів міської ради, які не вмістилися в колишньому купецькому будинку. За словами Богдана, ідея об’єднати під одним дахом максимальну кількість надавачів адміністративних послуг була продиктована прагненням організувати все з максимальною зручністю для відвідувачів.

Міський голова розповів, що становлення громади з населенням близько 19 тисяч осіб почалося 2018 року, а вже цьогоріч вона запрацювала повноцінно. Річний бюджет ОТГ - 127,6 млн грн, з яких 66 млн - власні надходження. Це небагато, тому в громаді пишуть проєкти, виграють гранти й шукають гроші у власному середовищі.

"Коли ми прийняли громаду у 2018 році, наш бюджет складав 112 млн грн. Нам дали 6 мільйонів субвенції на розвиток інфраструктури, але, навівши порядок із землею і податками, ми за рік залучили 10-12 млн грн - удвічі більше, ніж дала нам держава. У цьому й переваги громади: ми і шукаємо доходи, і стараємось ефективно витрачати свої кошти", - сказав Богдан.

БРИКЕТИ І ЕКЗОТИКА

Не маючи на своїй території великих платників податків, Городнянська ОТГ поки що задовольняється малими. Богдан дивиться на це оптимістично, мовляв, диверсифікація надходжень - теж непогано. Бо якщо одне підприємство "просяде", це не дуже вплине на бюджет. Наповнюють же його комбікормовий завод, лісгосп, птахофабрика, хлібозавод, деревообробний комбінат, хлібоприймальний пункт, заклади торгівлі, інші суб’єкти господарювання. Серед них є й цікаві виробники. Так, наприклад, ПрАТ "Етно Продукт" спеціалізується на органічній продукції. Торік, на замовлення підприємця з Ізраїлю, воно навіть вирощувало кошерну пшеницю для маци.

А Центр декоративного рослинництва та садівництва "Ріко" вирощує і продає 60 видів дерев і кущів, у тому числі, екзотичних. Розсадник безкоштовно виділяє саджанці для озеленення громади і бере активну участь у її соціальному житті.

Журналістам показали вічнозелену екзотику Центру садівництва "Ріко" та забитий готовою продукцією склад ТОВ "Паливна компанія "Біоресурс". Це підприємство спеціалізується на виробництві екологічних твердопаливних брикетів з відходів деревини й реалізує їх в Україні й за кордоном.

Великі надії в громаді покладають на можливе будівництво під селом Ваганичі великого підприємства з виробництва скла. Адже це - створення нових робочих місць, великі податки, а відтак, відродження території. Попередня домовленість з американським інвестором уже є, аналіз скляних пісків проведений, триває виготовлення і погодження необхідних планів та висновків.

"Документальний рух іде (він не зупинявся), але, на жаль, не так швидко, як хотілося б", - зауважив очільник громади.

"ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ" ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

Першочергову увагу місцева влада приділяє, звісно, об’єктам соціальної інфраструктури. Адже мало не всі вони були передані громаді в незадовільному стані: потребували ремонту чи навіть повного відновлення. Зроблено ще далеко не все із запланованого, але робота триває. Так, зовсім скоро, коштом Державного фонду регіонального розвитку, ремонтні роботи почнуться, в Городнянській ЗОШ № 2. Там замінять вікна і двері, утеплять приміщення.

Попри скорочення учнівського контингенту, в громаді стараються зберегти усі школи. Тому жодну з них не закрили, тільки одній понизили ступінь. Для малечі відкрили дитсадки в Солонівці та Хотівлі. У тих селах, де дітей зовсім обмаль, місцеві бібліотеки започаткували нову форму роботи - надання послуги "бібліоняні". Це дозволяє батькам привести в бібліотеку дитину дошкільного віку й залишити там на кілька годин.

Ще однією цікавою новацією громади стала "децентралізація" освітніх закладів - переведення їх у статус розпорядника коштів. Тепер кожна школа й дитсадок мають свій бюджет, визначають пріоритетні видатки й не просять грошей в управлінні освіти.

"Ми це зробили першими в Україні. Дуже зручно і всі задоволені", - зазначив Богдан.

ЩЕБІНЬ З АЕРОДРОМУ - НА ДОРОГИ

Господарський підхід відчувається й у ставленні до інших комунальних об’єктів. Зокрема, великий районний будинок культури, який донедавна стояв порожній, потроху обживають орендарі. Вони вже відкрили там танцювальний клас, тренажерну залу, кафе.

Зайві інфраструктурні об’єкти - недобудови, будівлі колишніх магазинів і деяких сільських клубів громада виставляє на продаж. Збут такого майна уже приніс у бюджет близько 900 тис. грн.

Не пропадає задарма в Городні й злітна смуга колишнього військового аеродрому. Там під бетонкою виявили асфальт. Щебінь з-під нього використовують для підсипання ґрунтових доріг, завдяки чому вони стають проїзними. Поліпшувати якість автошляхів допомагають також машина для залатування тріщин та нещодавно придбаний грейдер.

Дбають у громаді й про чисту питну воду. У селах ця проблема особливо гостра, оскільки багато колодязів замулились і перестали виконувати свою функцію. Отож, криниці тепер чистять. А ще - будують водонапірну башту і водогін.

Розповідаючи про ОТГ, Андрій Богдан не ділить її на місто й села. Про все говорить загалом, як про єдине ціле. Хоча, зізнається, обслуговувати велику, розтягнуту на багато кілометрів громаду, непросто. Аби спростити зв’язок зі старостатами, в кожен з них провели автономний інтернет. Його наявність дозволяє керівництву ОТГ проводити зі старостами скайп-наради та відеоконференції. Користуватися інтернетом в адмінбудівлі, бібліотеці чи клубі старостату дозволяється усім охочим.

Освітлення населених пунктів, благоустрій, вирішення нагальних проблем, як то будівництво дерев’яного мосту через річку Снов у селі Конотоп - все вирішується в громаді спільно. А тому за два роки зроблено достатньо багато. Освітлення, зокрема, тепер є навіть на хуторах, де його ніколи не було.

У НАС БУДЕ КРУТО!

Особливою гордістю громади на сьогодні є розвиток спортивної інфраструктури, зокрема, в самій Городні. На стадіон журналістів повів заступник міського голови Віталій Мамедов.

Територія стадіону - велика, і це дозволяє владі втілювати тут найзаповітніші мрії досить чисельної спортивної спільноти ОТГ. Одним з уже реалізованих проєктів є будівництво футбольного поля зі штучним покриттям. На часі - реконструкція стадіону та капремонт його адмінприміщення, створення багатофункціонального спортивного майданчика. Відповідні роботи в самому розпалі. Коли все закінчать, тут у прекрасних умовах можна буде займатися футболом, волейболом, баскетболом, хокеєм, великим тенісом, картингом. Хокейний майданчик, за сприятливих погодних умов, планують залити вже цієї зими.

"У нас буде круто!", - з гордістю за громаду сказав Мамедов.

За його словами, реконструкція стадіону відбувається за рахунок грантових коштів у сумі 1,5 млн грн.

У подальших планах ОТГ - створення лижної бази і розвиток лижного спорту. "Не все одразу, але ми цим уже активно займаємося. На цю зиму ще не все встигнемо, а от на наступну вже точно зробимо лижні траси з освітленням та приміщенням для відпочинку лижників", - пообіцяв заступник мера.

ЕНТУЗІАЗМ І ПЛАНИ

Ентузіазм до роботи, породжений можливостями, які надає децентралізація, спонукає городнянців будувати плани і крок за кроком їх реалізовувати. Адже так хочеться зробити громаду заможною і привабливою для людей та інвестицій. Та й сьогодні, зазначив її очільник, тут не так уже й погано.

"Якби у нас було більше підприємств і робочих місць, то можна було б говорити, що Городня - дуже комфортне місто для проживання. Воно повністю забезпечене газом, електроенергією, водою, яка, до речі, - найкраща за якістю в Україні, має ліси, водойми, міжнародну трасу, прекрасне сполучення з Черніговом", - перерахував Богдан принади свого краю.

Стратегія розвитку Городнянської ОТГ на 2019-2027 роки, розроблена за участі польських фахівців, молоді та громадськості, передбачає рух у багатьох напрямках. І все ж головний - економічний. Тим паче, що потенціал для розвитку економіки в громаді - чималий. Передусім, це ліси з можливістю створення виробництв з глибокої переробки деревини та територія колишнього аеродрому, яку можна перетворити на промислову зону. Тому подальші плани керівництва ОТГ - грандіозні (аби тільки йшов інвестор). Вони передбачають будівництво сонячної електростанції, цегельного заводу, ТЕЦ на відходах деревини, інших виробничих об’єктів. Раді в громаді будуть також інвестиціям у переробку сільгосппродукції, відродження льонарства, розвиток зеленого туризму тощо. В ОТГ розуміють, що будь-який з видів бізнесу - це нові робочі місця, людям - зарплата, бюджету - податки, а разом - перспектива й запорука стабільно щасливого майбутнього.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Наталія Потапчук, Чернігів

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