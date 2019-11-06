Рух поїздів на ділянці Підгірці — Нові Безрадичі поновили

Через викрадення невідомими особами обладнання на перегоні Підгірці – Нові-Безрадичі кілька пасажирських поїздів затримуються в дорозі. Пізніше рух поновили.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Через викрадення невідомими особами двох магістральних кабелів зв’язку на перегоні Підгірці – Нові-Безрадичі кілька пасажирських поїздів затримуються в дорозі. Залізничники виявили крадіжку обладнання сьогодні вночі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі затримуються в дорозі поїзди: № 11 Новоолексіївка – Київ на 50 хв. та № 103 Маріуполь – Київ на 2 год. Також із затримкою близько 2 годин вже прибули до місця призначення поїзди №9/10 Маріуполь – Київ, № 80 Дніпро – Київ.

Актуальний час прибуття поїздів можна уточнити на вокзалах та станціях.

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Залізничники здійснюють відновні роботи на дільниці, щоб забезпечити рух поїздів відповідно до графіка.

Про незаконне втручання в роботу залізничного транспорту Укрзалізниця повідомила працівників поліції.

Як пізніше повідомила пресслужба АТ “Укрзалізниця”, залізничники завершили відновні роботи на ділянці Підгірці — Нові Безрадичі.

Так, поїзди №11 Новоолексіївка — Київ та №103 Маріуполь — Київ, що затримувалися в дорозі, вже прибули до столиці.

“Через незаконне втручання сторонніх осіб у роботу залізниці можливі затримки інших поїздів. Укрзалізниця просить пасажирів уточнювати актуальний час прибуття поїздів на вокзалах та станціях”, - підкреслили в компанії.