В Україні сьогодні сильні пориви вітру - до 15-20 м/с

В Україні у середу очікується ускладнення погодних умов, зокрема пориви вітру до 15-20 м/с та сильний дощ у західних областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За прогнозом УкрГідрометцентру, 6 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці значний дощ (І рівень небезпечності), - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Києві та Київській області 6 листопада пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).