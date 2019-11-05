Між Скадовськом та турецьким Зонгулдаком планують поновити поромне сполучення

Між портами Скадовськ та Зонгулдак (Туреччина) планують поновити поромне сполучення – голова Херсонської ОДА та губернатор провінції Зонгулдак підписали відповідний протокол про наміри співпраці.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Протокол про наміри співпраці щодо спільного розвитку морського поромного сполучення між містами Скадовськ і Зонгулдак підписали голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв та губернатор провінції Ердоган Бекташ», - йдеться у повідомленні.

Як наголосив голова Херсонської ОДА, звертаючись до турецької делегації, яка відвідала Скадовський морський торговельний порт, Чорне море не розділяє Україну та Туреччину, а навпаки – об’єднує країни. І цей шлях об’єднання реалізується через конкретні проєкти, зокрема, через відновлення поромного сполучення між Скадовськом і Зонгулдаком.

«Перш за все, - це питання поглиблення торговельно-економічних відносин: відкриття нових ринків і можливостей для залучення в Херсонську область турецьких інвесторів, які змогли б розвивати співпрацю між регіонами», - зазначив Гусєв.

Його підтримав губернатор Зонгулдака.

«Ми поділяємо думку місцевої влади та бажаємо знову співпрацювати з Херсонщиною. Зараз все залежить від того, які умови ми створимо для реалізації даного проєкту. Наша спільна задача – усунути всі труднощі», - підкреслив Бекташ.

Він запропонував зробити аналіз стану порту та надати вигідні пропозиції для підприємців та інвесторів.

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Як повідомляв Укрінформ, поромне сполучення між Скадовськом та Зонгулдаком припинилося у лютому 2014 року. 20 жовтня 2016 року Скадовський морський торговельний порт після тривалої перерви прийняв з турецького порту Зонгулдак пором (типу Ro-Ro Cargo) із завантаженими товаром фурами. На борту цього порому було 14 фур із загальним вантажем 350 тонн та 12 пасажирів.

Про необхідність відновлення поромного сполучення голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив у серпні 2019 року під час відвідування Скадовського морського порту

5 листопада 2019 року Гусєв та Бекташ у ході зустрічі у Херсонській облдержадміністрації підписали угоду про міжрегіональне співробітництво.

Крім того, під час зустрічі підписано розширену угоду про міжрегіональне співробітництво між Херсонською торгово-промисловою палатою, торгово-промисловою палатою провінції Зонгулдак та двома турецькими регіональними торгово-промисловими палатами - Девреку та Ереглі.