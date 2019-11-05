Між Скадовськом та турецьким Зонгулдаком планують поновити поромне сполучення
Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.
«Протокол про наміри співпраці щодо спільного розвитку морського поромного сполучення між містами Скадовськ і Зонгулдак підписали голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв та губернатор провінції Ердоган Бекташ», - йдеться у повідомленні.
Як наголосив голова Херсонської ОДА, звертаючись до турецької делегації, яка відвідала Скадовський морський торговельний порт, Чорне море не розділяє Україну та Туреччину, а навпаки – об’єднує країни. І цей шлях об’єднання реалізується через конкретні проєкти, зокрема, через відновлення поромного сполучення між Скадовськом і Зонгулдаком.
«Перш за все, - це питання поглиблення торговельно-економічних відносин: відкриття нових ринків і можливостей для залучення в Херсонську область турецьких інвесторів, які змогли б розвивати співпрацю між регіонами», - зазначив Гусєв.
Його підтримав губернатор Зонгулдака.
«Ми поділяємо думку місцевої влади та бажаємо знову співпрацювати з Херсонщиною. Зараз все залежить від того, які умови ми створимо для реалізації даного проєкту. Наша спільна задача – усунути всі труднощі», - підкреслив Бекташ.
Він запропонував зробити аналіз стану порту та надати вигідні пропозиції для підприємців та інвесторів.
Як повідомляв Укрінформ, поромне сполучення між Скадовськом та Зонгулдаком припинилося у лютому 2014 року. 20 жовтня 2016 року Скадовський морський торговельний порт після тривалої перерви прийняв з турецького порту Зонгулдак пором (типу Ro-Ro Cargo) із завантаженими товаром фурами. На борту цього порому було 14 фур із загальним вантажем 350 тонн та 12 пасажирів.
Про необхідність відновлення поромного сполучення голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив у серпні 2019 року під час відвідування Скадовського морського порту
5 листопада 2019 року Гусєв та Бекташ у ході зустрічі у Херсонській облдержадміністрації підписали угоду про міжрегіональне співробітництво.
Крім того, під час зустрічі підписано розширену угоду про міжрегіональне співробітництво між Херсонською торгово-промисловою палатою, торгово-промисловою палатою провінції Зонгулдак та двома турецькими регіональними торгово-промисловими палатами - Девреку та Ереглі.