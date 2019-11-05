Убивство 14-річної дівчини на Одещині: неповнолітнього взяли під варту на два місяці

Неповнолітнього одесита, якого підозрюють у вбивстві 14-річної дівчини в Лиманському районі, взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Сьогодні, 5 листопада, Комінтернівський районний суд обрав 15-річному хлопцеві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 2 місяці без альтернативи застави", - йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ інформують, що сьогодні загиблу дівчину поховали в Одесі.

Як повідомляв Укрінформ, 14-річна одеська школярка 2 листопада пішла з друзями гуляти та до вечора не повернулася. Вранці 3 листопада тіло дівчинки з ознаками насилля було виявлене у лісосмузі на території Лиманського району. За результатами розтину, причиною її смерті стала асфіксія.

Того ж дня встановили і затримали неповнолітнього, якого останнім бачили із загиблою. Йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій).

Встановлено, що в суботу, 2 листопада, підозрюваний разом з потерпілою в компанії інших дівчат та хлопців перебували за містом, на території Лиманського району. Після того, як підліток з дівчиною відійшли від місця спільного відпочинку та залишились самі, знаходячись стані сп'яніння, хлопець почав бити та душити дівчину. Потім він забрав її телефон і продав його.