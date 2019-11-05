На Львівщині намагалися незаконно збути деталі до винищувачів МіГ-29

Служба безпеки України заблокувала на Львівщині розкрадання та реалізацію обладнання для військових літаків.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Контррозвідники та слідчі СБУ встановили, що з однієї з військових частин було викрадено комплектуючі та запасні деталі до літаків МіГ-29 для продажу. Зловмисники намагались збути продукцію представнику комерційної структури. Правоохоронці затримали фігурантів справи під час передачі підприємцю викраденого військового майна. При обшуках у помешканнях та автомобілях зловмисників вилучено велику кількість запасних частин та комплектуючих до бойових літаків МіГ-29, а також гроші, одержані незаконним шляхом", - йдеться у повідомленні.

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У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України фігурантам справи оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії.