Убивство школярки в Одесі: 15-річному підлітку оголосили підозру

Неповнолітньому одеситу повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів 14-річної дівчини, яке сталося 2 листопада в Лиманському районі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

"Прокурори Комінтернівської місцевої прокуратури повідомили про підозру 15-річному мешканцю міста в умисному вбивстві з корисливих мотивів... Справа знаходиться на контролі відділу ювенальної юстиції прокуратури області. Досудове розслідування здійснюють слідчі Лиманського відділу поліції (ч. 4 ст. 187 та п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Також прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, 14-річна одеська школярка 2 листопада пішла з друзями гуляти та до вечора не повернулася. Вранці 3 листопада тіло дівчинки з ознаками насилля було виявлене у лісосмузі на території Лиманського району. За результатами розтину, причиною її смерті стала асфіксія.

Того ж дня встановили і затримали неповнолітнього, якого останнім бачили із загиблою. Встановлено, що в суботу, 2 листопада, підозрюваний разом з потерпілою, в компанії інших дівчат та хлопців, перебували за містом, на території Лиманського району. Після того, як підліток з дівчиною відійшли від місця спільного відпочинку та залишились самі, знаходячись в нетверезому стані, хлопець почав бити та душити потерпілу, а потім забрав телефон та втік.