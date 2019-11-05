Синоптик попереджає про “погодні круть-верті” до кінця тижня

В Україні 7-8 листопада дещо похолодає, а вже у вихідні температура повітря знову підвищиться.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"6 листопада дощі ймовірні на заході та подекуди на півночі України, на решті території буде сухо. Тепла розкішна погода втримається: протягом дня у більшості областей +15+20 градусів, на півдні до +22 градусів. У західних областях очікується +10+16 градусів. Вітер - з південного заходу, ще поривчастий, на Лівобережжі навіть зі штормовими поривами", - зазначила вона.

У Києві, за словами синоптика, 6 листопада може бути хмарно, проте істотні опади малоймовірні, температура +16+18 градусів.

"7-8 листопада дещо похолодає, а вже вихідними температура повітря знову підвищиться", - додала синоптик.

“Не переплутайте сезони і не починайте часом садити картоплю чи шукати розпродажі пуховиків.

"Грійтеся, економте тепло та тримайте голову у рівновазі при таких погодних круть-вертях”, - пише Діденко.