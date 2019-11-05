Авдіївці на три дні перекрили воду - ремонтують Донецьку фільтрувальну

На Донеччині у зв'язку з ремонтом 5 листопада на кілька днів зупинять Донецьку фільтрувальну станцію. Тимчасово припиниться водопостачання міста Авдіївка, селища Верхньоторецьке і села Василівка.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».

«З 8.00 5 листопада до 10.00 8 листопада у зв'язку з плановими ремонтними роботами, які проводитиме енергопостачальник підприємств на лінії електропередачі 110 кВ, планується зупинка Донецької фільтрувальної станції. На час проведення робіт буде припинено подачу води в місто Авдіївка, селище Верхньоторецьке, село Василівка», - зазначається в повідомленні.