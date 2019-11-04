У центрі Херсона презентували фільм про Гандзюк

Херсон долучився до акції «Рік без Каті» - на площі Свободи, поблизу будівлі ОДА та облради, зібралися містяни, серед яких друзі, знайомі Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Люди прийшли з плакатами, на яких цитати Катерини Гандзюк та великий банер з написом: «Зеленський, коли вбивці Гандзюк будуть у тюрмі?».

Серед тих, хто долучився до акції – депутати міської ради, працівники міськвиконкому, міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, журналісти.

«Сьогодні, у річницю смерті Каті, її друзі, знайомі, колеги, просто небайдужі херсонці зібралися на центральній площі міста для того, щоб вшанувати її пам'ять. «Суспільне» підготувало фільм – спогад про Катю і презентація його відбудеться на цій площі», - прокоментував перед початком акції друг Катерини Гандзюк журналіст Сергій Нікітенко.

За його словами, учасники акції зібралися не лише для того, щоб вшанувати пам'ять Гандзюк, але й нагадати, що вони очікують просування у справі і хочуть почути відповідь на запитання, яке ставлять понад рік: «Хто замовив Катю Гандзюк».

Річниця вбивства Катерини Гандзюк в Херсоні / Фото: Александр Корняков, Укрінформ

Прем’єра документального фільму «Катя», який створила команда Суспільного мовника UA: ХЕРСОН, уперше показали 4 листопада о 19. 00 саме у Херсоні на площі Свободи під час акції «Рік без Каті».

Херсонська філія «Суспільного» дуже багато відзняла матеріалів про Катю Гандзюк, каже продюсер філії Василь Середюк.

«Наша творча група вирішила: спробуємо зробити фільм про Катю не як про громадську діячку, а про Катю як дружину, як люблячу доньку, подругу, і щоб це не ми розповідали за кадром, а щоб розповідали її найближчі, найрідніші люди. Сьогодні цей фільм буде транслюватися по всім філіям по всій Україні і тут - о 19 годині, на площі Свободи прем’єра цього фільму», - прокоментував у розмові з кореспондентом Укрінформу Василь Середюк.

На думку ще однієї учасниці акції Інни Зеленої, пусті обіцянки минулої влади щодо розслідування нападів на активістів прискорили крах політичної кар’єри Порошенка та Луценка.

«Мені хочеться вірити в те, що теперішня влада не повторить помилок і буде свої обіцянки перед активістами, перед суспільством виконувати», - каже Зелена.

«Це величезна втрата для мене особисто, для моєї родини, для тих, хто прийшов на цей захід», - сказав під час мітингу міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 листопада, роковини смерті Катерини Гандзюк - української громадської активістки та правозахисниці.

Катерина Гандзюк (1985-2018) народилася у Херсоні. Громадською і політичною діяльністю почала займатися ще за часів Помаранчевої революції. Була депутатом Херсонської обласної ради та Херсонської міської ради. У 2016 році її призначили радником Херсонського міського голови та в.о. керуючої справами Виконавчого комітету Херсонської міської ради.

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено понад 30% тіла жінки.

Напад стався після резонансного поста в Facebook, в якому Гандзюк розповіла про корупційну схему, яка діє у відносинах між Національною поліцією і херсонської мерією, співробітницею якої вона була. В результаті чиновник Управління захисту економіки в Херсонській області, якого вона звинуватила в корупції та здирництві, був звільнений. Крім конфліктів з херсонської поліцією, активістка відкрито виступала проти підтримки деякими організаціями, політиками і поліцейськими сепаратистських настроїв у Херсонській області.

Після нападу жінка три місяці провела в лікарнях, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла. Незадовго до смерті Катерина Гандзюк записала відеозвернення, в якому розповіла, що не тільки вона, а й 40 інших українських активістів піддалися нападам, а замовники цих злочинів досі не знайдені. "Я знаю, що виглядаю погано, але точно знаю, що виглядаю краще, ніж в Україні виглядають справедливість і правосуддя", - зазначила Гандзюк.

У червні 2019 року безпосередні виконавці нападу на Гандзюк були засуджені. Проте ані замовники, ані посередники й досі не покарані.